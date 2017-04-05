Керчане смогут получить бесплатную юридическую помощь

В День Конституции Республики Крым, 11 апреля, в городах и районах Крымского полуострова пройдет День бесплатной юридической помощи физическим и юридическим лицам.

Специалисты Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Прокуратуры Республики Крым, Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым окажут профессиональные консультации.

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Для керчан консультации пройдут по адресу ул. Советская, 12 с 9:30 до 16:30.



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