Керчане смогут поучаствовать в фотовыставке

Один из центральных керченских скверов находится в состоянии реконструкции. В день открытия обновленной «Аленки» на ее территории будет оформлена фотовыставка.

Как сообщалось ранее, сквер возле храма Ионна Предтечи будет реконструирован ко Дню города Керчь. На площадке парка будет установлен новый игровой городок, лавочки, освещение. Также в рамках реконстуркции в сквере будет запущен фонтан.

Всего на ремонтные работы из бюджете города выделено 300 тыс рублей.

В связи с этим событием на территории «Аленки» администрация города планирует организовать выставку фотографий прошлых лет, сделанных в сквере. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает глава керченской администрации.

Читайте: В Керчи обсудили реконструкцию Митридатской лестницы

«Приглашаем всех горожан, у кого есть фотографии прошлых лет детской площадки «Аленка» (желательно возле сказочных персонажей), поучаствовать в акции», — пишет Сергей БОРОЗДИН.

Свои фотографии можно приносить в будние дни по адресу: ул. Кирова, 17, каб. 405.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

