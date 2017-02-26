Керчане смогут пожаловаться на недобросовестное оказание медицинских услуг

Теперь керчане могут оценить качество медицинских услуг в больницах и поликлиниках нашего города. Министерство здравоохранения республики предлагает жителям Керчи и всего полуострова дать оценку качеству деятельности медицинских организаций всего Крыма.

Любой житель республики теперь может оставить отзыв об обслуживании в любом медицинском учреждении полуострова с помощью специальной анкеты, которая размещена на сайте ведомства Министерства здравоохранения Крыма.

Напомним, что такую практику начали применять ещё в 2016 году. Тогда в эксперименте приняли участие более 30% медицинских учреждений Крыма. В 2017 году планируется задействовать все 100% больниц и поликлиник.

Главной целью данного мониторинга является своевременное информирование граждан о качестве оказания услуг разными медицинскими организациями и повышение качества деятельности крымских медучреждений.

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По итогам анкетирования населения сформируется соответствующий рейтинг деятельности медицинских организаций и будет приниматься решение по вопросу их лицензирования.

Напомним, что теперь каждый житель Крыма, в частности Керчи, может выразить свое мнение о качестве предоставляемого медицинского обслуживания на специальном сайте, перейдя по ссылке: качество оказания медицинских услуг.

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