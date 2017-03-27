Керчане смогут принять участие в формировании Стратегии России 2035

Жители Крыма могут принять участие в обсуждении Стратегии России 2035. Для этого всем желающим необходимо посетить соответствующий портал, на котором организованно интерактивное общение между разработчиками и жителями страны.

Министерство экономического развития России на базе портала ГАС «Управление» предлагает всем жителям Крыма принять участие в обсуждении будущего России. Данный проект разработал как специальная площадка ля обмена информацией относительно облика страны через 15 лет.

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Отметим, что Стратегия-2035 — масштабный документ по стратегическому планированию социальной и экономической жизни Российской Федерации.Следовательно, разработчикам важно услышать мнение и предложения по развитию страны от россиян, представляющих различные интересы: бизнесменов, руководителей городов, общественников и обычных граждан.

На сайте можно как принимать участие в опросах, так и предлагать свои идеи относительно долгосрочного развития страны. Разработчики уверяют, что каждое из предложений будет рассмотрено при формировании основных позиция Стратегии.

Предварительные итоги будут подведены в рамках 14-го Красноярского экономического форума, который пройдет 21-22 апреля 2017 года.



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