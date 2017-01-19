Керченскую общественность попросят составить список объектов для благоустройства. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.

Формирование перечня объектов, которые будут подвергаться благоустройству, должно осуществляться с учётом мнения общественности, считает Дмитрий Полонский.

«Очень важно определить первоочередные работы по благоустройству муниципальных образований. Местные администрации совместно с МинЖКХ Крыма, привлекая общественность, должны отработать те места, площадки, которые в первую очередь нуждаются в благоустройстве», — отмечает чиновник.

Читайте: Керчан просят принять участие в опросе

Следовательно, когда поступят деньги, выделенные из федерального бюджета, руководство области и каждого города в частности будет отчётливо видеть, что, по мнению людей, необходимо ремонтировать и благоустраивать в первоочередном порядке.

Однако конкретной информации относительно того, каким именно образом общественность сможет принять участие в формировании списков, не указана.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

