Керчане снова подвергаются нападению бродячих собак

Проблема бродячих собак в нашей стране давно известна. Каждый год Россия тратит десятки миллионов рублей только на вакцину для проведения прививок пострадавшим. Стаи бездомных дворняг — это бич многих городов России. Вот и жителей Керчи не обошла стороной эта проблема.

Тысячи бездомных дворняг свободно разгуливают по улицам нашего города. Стаи, обитающие на определённых участках города, считают их своей территорией и становятся в его пределах намного агрессивнее.

В некоторых районах Керчи бродячие псы ведут себя настолько жестоко, что становятся похожими на настоящих хищников, которых боятся все местные жители.

В редакцию KerchINFO.com за последнюю неделю поступило несколько жалоб читателей о нападениях таких обезумевших псов.

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На улице Фурманова, а также в районах АТС и «Оптики» разгуливает так называемая «собачья свадьба» из семи бродяг. Встреча с ними мало кому доставляла удовольствие. Свора хватала людей за одежду, кусала за руки и ноги.

Шок, испорченное настроение, порванные вещи, раны – далеко не полный перечень последствий таких встреч.

Все местные жители знают эту стаю, боятся её и стараются по возможности обходить стороной. А что делать тем, кто просто вынужден идти по этой дороге, чтобы попасть на работу или в учебные заведения?

Ведь на улице Фурманова, где обычно обитает эта дикая свора, находятся школа No15 и детский сад «Журавушка». Каждый день сотни подростков и родителей с детьми вынуждены проходить по дороге, на которой расположилась стая.

Керчане, будьте внимательны и осторожны! Многие из нас любят собак, но это еще не значит, что кто-то из нас застрахован от нападения четвероногих бродяг.

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