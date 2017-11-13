Керчане спели песни о России

В минувшие выходные во Дворце культуры «Корабел» прошла встреча в литературно-музыкальной гостиной «Пою тебя, моё Отечество».

Встречу посвятили 100-летию Октябрьской социалистической революции. На сцене малого зала Дворца культуры «Корабел» выступили талантливые городские коллективы: образцовый ансамбль скрипачей лицея искусств под руководством Валентины Ерёминой, Заслуженный работник культуры Республики Крым Виолетта Руденко, солистка Анастасия Полищук, ансамбль бального танца «Глория», солистка Стефания, баянист Александр Пакуев, ансамбль классического бального танца «Сияние», артистка театра и кино Юлия Орешко, вокальный ансамбль «Лицей», группа чтецов детского театра «Лицедеи», солистка хора «Боспор» Валентина Сличенко.

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Также в концерте прозвучала песня о Крымском мосте в исполнении автора Любомира Гаврисевича.

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