Керчане сразятся в быстрых шахматах

Шахматные турниры в Керчи приобретают всё большую популярность. Фестиваль «Боспор-2017» набирает обороты, и в ресторане «На Дворянской» можно встретить всё больше и больше тех, кто с горящими глазами переставляет шахматные фигуры или задумчиво размышляет над следующим ходом. В чём же причина такой распространённости шахмат? Эта игра развивает логику, мышление и концентрацию. Своего рода зарядка для ума.

В рамках фестиваля в субботу, 9 сентября в полдень пройдёт турнир по рапиду для всех желающих.

Рапид — это вид быстрых шахмат (быстрее только блиц).Контроль времени: 10 минут до конца партии + 5 секунд добавления на каждый ход. Если за отведенное время никто не выигрывает, то проигрывает тот у кого закончилось время.

Читайте: В Керчи наградили лучших шахматистов

В воскресенье 10 сентября в 11-00 фестиваль завершится, и победители получат свои награды. Сразу после закрытия начнется турнир по блицу для всех желающих. Контроль времени: 3 минуты до конца партии +2 секунды добавления на каждый ход.

Место проведения: ресторан «На Дворянской», ул. Театральная 37.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

