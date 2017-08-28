Керчане стали лауреатами «Детских Канн»

В июле месяце в городе Евпатории, в Международном Центре театрального искусства «Золотой ключик», проходил 22-й детский Международный фестиваль «Земля. Театр. Дети», в котором принял участие детский театр-студия «ЛицедеиЛицедеи» дворца культуры «Корабел» (руководитель Анатолий Гершзон).

Фестиваль, получивший неофициальное название «Детские Канны», собрал и объединил в этом году 22 театральных коллектива, режиссеров и педагогов из разных регионов России, Эстонии, Донецкой и Луганской Народных Республик.

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Карта фестиваля расширяется с каждым годом, зажигая новые звезды на театральном небосводе. За семь фестивальных дней детское жюри и экспертный совет вместе с участниками и тысячами зрителей посмотрели 22 спектакля – музыкальные, пластические и драматические постановки театров из Санкт-Петербурга, Самары, Челябинска, Орла, Севастополя, Таллинна, Вятских Полян, Евпатории, Керчи, Донецка и других городов. Дети побывали на мастер-классах, показали свое умение в театральной олимпиаде, участвовали в костюмированном шествии по городу и в флэшмобе. Яркое, красочное открытие фестиваля и его праздничный фейерверк при закрытии, запомнились участникам надолго.

Керченский театр «Лицедеи» показал спектакль «История оставленных кукол», по пьесе О.Ширеновой (режиссер А. И. Гершзон) и стал его лауреатом. Для коллектива участие в этом фестивале было большой удачей и приобретением театрального опыта.

От души поздравляем детский театральный коллектив «Лицедеи» и его режиссёра с успешным выступлением и желаем в дальнейшем больших творческих удач.

Леонид Панин

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