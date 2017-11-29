Керчане стали первыми в соревнованиях по гиревому спорту

В Сиферополе 25 ноября 2017 года прошли соревнования по гиревому спорту на Кубок Швецова А.Д., отпраздновавшему в этом году свое 75-летие.

В просторном зале автотранспортного техникума собрались молодежь и мастера гиревого спорта. Судейство обеспечивали президент федерации гиревого спорта Крыма Энвер Куртсеитович, судья международной категории Сергей Верещагин, судьи первой категории Анатолий Лесин, Сергей Могутов и др. Соревнования проводились в личном первенстве в отдельных упражнениях гиревого спорта.

Как всегда успешно выступила команда керченских гиревиков (капитан С.Верещагин).

Читайте:В Керчи откроется первая секция гиревого спорта

Первые места в свих возрастных и весовых категориях заняли :

– Кирилл Наумович ,учащийся 11 класса лицея искусств , двоеборье, гиря 24 кг, толчок 36 раз, рывок 60раз

– Миша Станкевич, студент морского колледжа, гиря, гиря 24 кг,толчок 40 раз, рывок 66 раз;

– Диана Забобура, гиря 16 кг,рывок 52 раза ;

– Сергей Могутов, гиря 24 кг, длинный цикл,50 раз.

– Павел Бежко, гиря 24 кг , толчок 120 раз, рывок 188 раз.

Успешно выступил Сергей Бойченко с гирями 32 кг.

Волевые качества проявил Виталий Луговой (тренер Павел Бежко) в трехчасовом марафоне, толкнув гирю 24 кг 1515 раз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

