Керчане стали призерами турнира по водному поло в составе сборной Крыма

Сборная Крыма по водному поло стала серебрянным призером турнира, проходившего в Волгодонске. В составе команды, отправившихся в Ростовскую область, было 8 керчан и 5 спортсменов из Евпатории. К этому событию команда готовилась в Керчи около двух месяцев, до этого ребята тренировались почти год.

Евгений Обединский, тренер сборной, занимавшийся ее подготовкой в Керчи, рассказал о борьбе, развернувшейся в Волгодонске: «Несмотря на подготовку к каждой игре, даже с учетом анализа сторон соперников, конечно, легких соревнований не бывает. Было обидное поражение, мы могли занять первое место, но, в целом результатом поездки является наша целенаправленная подготовка уже к Первенству России. Что касательно ребят — я считаю, что они со своей задачей справились и проявили себя, как команда, с лучшей стороны».

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Кроме командных наград, лучшие игроки команд-призеров получили подарки от спонсоров.

Турнир Открытого первенства Ростовской области по водному поло среди юношей и девушек до 13 лет проходил с 3 по 7 марта. Всего в соревнованиях выступили 12 коллективов из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Цимлянска, Новошахтинска и сборная Республики Крым.



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