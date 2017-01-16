13-15 января в Москве прошел традиционный Всероссийский турнир по Тхэквондо «Открытый Кубок Москвы». В этом году в нем приняли участие более 40 команд из 19 регионов России, Москвы. Так же на турнир приехала команда из Казахстана.

Около 1000 спортсменов на 6 спортивных площадках «Московского Центра Единоборств», выявляли сильнейших в соревнованиях по спаррингу и формальным комплексам, среди спортсменов 5-ти возрастных категорий (дети 8-9 лет, младшие юноши 10-11 лет, юноши 12-13 лет, юниоры 14-17 лет, взрослые 18-39 лет).

Керчь была представлена 10 спортсменами — воспитанниками тренера Кальченко Э.В., которые занимаются в ДЮКФП (директор Жмака О.С.).

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Выступили керченские спортсмены очень хорошо. Они завоевали 3 золотых медали, 2 серебрянных и 3 бронзовых.

1-ое место в спарринге: Зелен Евгений (младшие юноши, 42 кг), Бондарев Леонид (юниоры, 45 кг) и Касаткин Артем (юноши, 45 кг.)

2-ое место в спарринге: Лукша Алексей (младшие юноши, 32 кг), Парфененко Олег (юноши 45 кг).

3-е место в спарринге: Брагэ Дмитрий (юниоры свыше, 75 кг), Селин Данил (младшие юноши, до 38 кг.)

3-е место в соревнованиях по формальным комплексам занял Парфененко Олег.

Руководство спортивной секции благодарит родителей керченских спорстменов за помощь в организации поездки.

Текст и фото: Кальченко Э. В.

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