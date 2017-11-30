Керчане теряют культурное наследие

Керчане лишились очередного исторического корабля. Габариты противолодочного военного судна «Керчь» не вписываются в город.

Администрация города отказалась использовать военный корабль в качестве городского музея. Они объяснили это тем, что судно с осадкой 6 метров и длинной 173 метра не поместится ни на одной городской набережной. Министерство обороны РФ приняло решение – отправить плавучий музей в Севастополь.

Это уже не первое легендарное судно, которое теряют керчане.

С 2006 года учебное парусное судно «Херсонес» находилось на продолжительной стоянке в керченском порту. Из-за отсутствия финансирования техническое состояние корабля пришло в негодность. В 2015 году парусник «Херсонес» покинул керченский порт. Судно отбуксировали в Севастополь для проведения ремонта, который завершили уже летом 2016 года. Тогда восстановленный фрегат отправился в путешествие по крымскому побережью и недолгое время порадовал керчан.

Читайте: В Севастополе уже ищут место для размещения «Керчи»

Было принято решение, что легендарный парусник будет базироваться в Севастополе. Дело в том, что высота мачт корабля не позволяет ему в будущем пройти под арками Керченского моста.

Других вариантов оставить судно городу не нашлось, потому что внимание сконцентрировано на центральной части Керчи. Возможность переместить Херсонес в доступной для него части побережья Керченского пролива даже не рассматривалась.

Так керчане потеряли еще одну достопримечательность.

На данный момент Керчь – единственный город-герой, который до сих пор не имеет своего музея боевой славы.

Исходя из вышеизложенного, напрашивается вопрос – почему в Керчи не берегут свое достояние, которое в последствии переходит в чужие руки?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

