Керчане увидели главную елку города

В Керчи полным ходом идет подготовка к Новому году. На центральной площади города уже установили новую зеленую красавицу. Осталось только украсить ее игрушками и включить гирлянды.

Не смотря на то, что за окном +15, Керчь уже зарядилась новогодним настроением. К нам даже приезжал самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. Он прокатился по Крымскому мосту, а потом заглянул в гости к маленьким керчанам.

По всему городу приступили к установке новогодних елок. Среди них есть особенные красавицы.

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В Молодежном парке, впервые за всю его историю, установили новогоднюю елку. Уже 15 декабря состоится официальное открытие парка после масштабной реконструкции. К этому моменту первая парковая елка уже засияет разноцветными огоньками. А вот игрушек она ждет от своих посетителей. Напомним, открыт сбор новогодних игрушек для елки в обновленном молодежном парке. У керчан есть возможность внести свою лепту в новую жизнь любимой зоны отдыха в Аршинццево. Игрушку можно сделать своими руками, тогда вы всегда сможете узнать ее среди множества разноцветных шариков.

У ДК «Корабел» приступили к сборке большой новогодней елки. На этапе установки ограждения вокруг зеленой красавицы, многие керчане стали замечать что-то очень знакомое в его узорах. Дело в том, что сюда переехала городская елка. Именно она несколько лет украшала центральную площадь.

А вот на центральной площади стоит «чудо-чудное, диво-дивное» – новая городская елка. Пока она еще не украшена игрушками, но уже видно ее невероятную красоту. Главная героиня Нового Года обошлась городу в кругленькую сумму – 1 500 000 рублей. Это большой вклад в новогоднее настроение керчан.

Журналистам КерчьИНФО невероятно повезло – рядом с нами появилась первая елка в Керчи. На этой неделе она подарила нам сказочное новогоднее настроение и порадовал юных посетителей спортивного клуба «ПРОСПОРТ» и гостей кафе «Кофеек».

Керчане, а у вас дома уже есть новогодняя красавица?

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