Керчане увидели танцы под дождем

На днях в ДК Корабел прошло удивительное представление. Керчане увидели танцевальное Шоу под Дождем «Признание в любви». Читатели КерчьИНФО прислали в редакцию уникальные фотографии.

Танец – это выражение эмоций, чувств и даже слов через пластику тела. Даже без музыки можно понять о сем хочет рассказать танцор.

На сцене важно все – освещение, звук, паркет, декорации. Но самое главное это неуловимая связь между зрителем и артистом. Танцовщики показали на сцене любовь, ревность, драйв и даже долю юмора.

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Сильные подтянутые мужчины показали не просто искусство танца. Они продемонстрировали свое мастерство работы со зрителем. Мимика, пластика, эмоции – все это было украшением танцевального шоу.

Удивительными стали номера под потоком воды. Глядя на красоту постановки, трудно представить насколько сложно выполнить такие трюки на мокрой сцене.

Фото: Людмила БАХАРЕВА

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