Керчане увидят спектакль-сказку «Золушка»

В предстоящее воскресение керченских зрителей ждёт незабываемое и по-настоящему сказочное шоу. 26 марта в 16:00, на концертной площадке ДК «Корабел» покажут спектакль «Золушка».

Все знают и помнят эту старинную чудесную сказку. Это прекрасная история о чудесной и доброй девушке, жизнь которой изначально сложилась не очень хорошо, из-за проказней сводных сестёр и мачехи. Но как и многие другие сказки, эта история имела счастливый конец, где добро победило зло. Прекрасная Золушка встретила принца, они полюбили друг друга и жили долго и счастливо.

«Театр для детей» Марины Тарасовой приурочил показ спектакля-сказки ко Дню театра, который будет отмечаться 27 марта.

Читайте: Когда керчанам вернут театр Пушкина?

Премьера «Золушки» состоится 26 марта в 16:00 в КДК «Корабел». Этот спектакль предназначен для семейного просмотра. Приходите, окунитесь в мир сказки, здесь сбываются мечты и появляется желание творить добро.

Билеты можно приобрести в кассе КДК «Корабел» ( 12:00 – 18:00) и центральном супермаркете «Фуршет» (10:00 – 17:00).



Справки по телефону: +7978 71 20 794



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

