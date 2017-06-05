Керчане уже завтра могут увидеть легендарные бронекатера

Бронекатер БК 73 и катер-тральщик КАТЩ-581 планируют прибыть в Керчь 6 июня. В качестве места стоянки выбрана Павловская бухта, которая находится на территории крепости «Керчь».

Жителям Керчи выпадает возможность бесплатно побывать на бронекатере образца 1938 года, который в рамках экспедиции-реконструкции «По волнам памяти-2017» преодолеет более 2000 километров по воде.

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Бронекатер БК 73 и катер-тральщик КАТЩ-581 «Туапсе» в период с 20 мая по 7 июня осуществляет рейд по реке Волга, Волго-Донскому каналу и Азовскому морю, от города Тольятти, до города Керчь. В ходе экспедиции экипажу удастся пережить все особенности военно-морской жизни времена Великой Отечественной войны.

Добраться до места стоянки катеров можно со стороны района Семи Ветров или смотровой площадки Керченского моста.

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