Керчане в сложной жизненной ситуации могут рассчитывать на государство

Керчанам, которые попали в сложную жизненную ситуацию может помочь государство. Об этом сообщил начальник департамента труда и социальной защиты населения МУЖДАБАЕВ Эльдар.

9 марта 2017 года администрацией Керчи было принято постановление об утверждении муниципальной программы единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Керчи на 2017-2019 года.

На её выполнение в этом году из бюджета выделен 1 миллион рублей. Комиссия, ответственная за рассмотрение заявлений утверждена.

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«На сегодняшний день уже семь человек претендует на данную материальную помощь. Она будет составлять от 0 до 30 прожиточных минимумов. Граждан, которые сейчас претендуют на материальную помощь — это четыре семьи-погорельцы и три семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации», — рассказывает Эльдар Куртасанович.

Сейчас происходит сбор необходимых заявлений и документов. Первая сумма должна пройти в мае 2017 года.

Если вы попали в сложную жизненную ситуацию и нуждаетесь в материальной помощи от государства, вам необходимо написать заявление в администрацию Керчи, где нужно подробно объяснить сложившуюся проблему и причины, по которым вы не можете её разрешить.

«Например, если Вы находитесь на длительном лечении и имеете эпикриз, можете подтвердить чеками на приобретённые лекарства факт того, что расходы на лечение значительно превышают доходы, то можете рассчитывать на помощь», — отмечает начальник департамента.

Ориентировочный срок от подачи заявления до выделения денежной помощи — один месяц.



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