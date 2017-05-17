Керчане в сумме насчитали 48 километров «убитых» дорог

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог в Крыму» существует третий месяц. За это время крымчане нанесли 605 участков с ненадлежащим качеством дорожного полотна. Из них 160 в Керчи.

Эта цифра составляет более 328 километров «убитых» дорог по всему полуострову.

По сообщению пресс-службы Регионального отделения Общественного национального фронта в РК, наносили метки на карту активисты проекта, автолюбители, общественники и остальные крымчане, которым небезразлична судьба дорог.

В соответствии со статистикой, наиболее высокие показатели в Симферополе — 172 участка дороги (более 85 километров), более 160 (48 километров) в Керчи и более 120 дорог (52 км) в Ялте.

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«Сегодня обращения по участкам дорог, получившим наибольшее количество голосов среди крымчан, направлены в администрации Симферополя, Ялты, Джанкоя, Феодосии, Евпатории и Керчи, с предложением включить их в планы ближайшего ремонта, учитывая мнение местных жителей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Всего на карту «убитых» дорог ОНФ нанесено 13 тыс 950 участков по всей России, что составляет 14 801 километров. На сайте проекта dorogi-onf.ru каждый гражданин может принять участие в определении приоритетных дорог для проведения ремонта.

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