Керчане в течении двух часов не смогут снять деньги с карт

В четверг, 14 сентября с 12.00 по 14.00 в процессинговом центре РНКБ пройдут плановые технические работы. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В этот период будут частично недоступны операции по снятию наличных средств с карт РНКБ в банкоматах РНКБ и других банков.
Кроме того, в это время также будут частично недоступны безналичные расчеты с помощью карт РНКБ в сети терминалов РНКБ и других банков.
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При необходимости снять наличные средства с карт можно будет снять в кассах операционных офисов РНКБ (при наличии паспорта РФ и карты банка).
После 14.00 14 сентября работа карт РНКБ и сети Банка будет осуществляться в обычном режиме.
РНКБ Банк (ПАО) приносит извинения за временные неудобства.
РНКБ Банк (ПАО) — системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено более 700 банкоматов, более 9000 платежных терминалов и более 700 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 1,4 миллиона физических лиц и около 40 тысяч корпоративных клиентов.
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