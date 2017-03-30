Керчане – в тройке лидеров конкурса творческих работ

Сегодня в Симферополе состоялась торжественная церемония награждения победителей шестого Республиканского конкурса творческих работ среди школьников и студентов «Судьба моей семьи в судьбе страны».

И вновь, благодаря молодым дарованиям, город Керчь не остался без награды. Артем Скворцов, ученик 10 класса школы №13 г. Керчи занял призовое третье место с работой «Ивановы…».

В своем рассказе он описал историю рода своего друга Саши. Да и сам Александр принимал в работе непосредственное участие.

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Саша – инвалид-колясочник и не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Однако он очень трепетно относится к истории своей семьи и его заветной мечтой является возложить цветы к могиле своего прадедушки Ивана Прокофьевича Иванова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Это и подвигло на написание материала, однако информации о рядовом Иване Иванове оказалось совсем немного. Тогда было принято решение написать об истории всего рода Ивановых.

Помимо самого автора работы, будет награждена и руководитель проекта, Елена Большая. Все призеры будут отмечены почетными грамотами и ценными подарками.



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