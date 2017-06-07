Керчане ведут бои с администрацией за песочницы

В последнее время керчане стали чаще жаловаться в социальных сетях на состояние песочниц на детских площадках города. Сетуют жители нашего города на то, что дети ковыряют совками пыль и мелкие камни вместо песка.

Так, недавно в группу «Черный список Керчь» написала керчанка. В своем сообщении она посетовала на то, что в Молодежном парке по Бульвару Пионеров в районе Аршинцево так и не завезли песок в песочницы, хотя она слышала, что в другие районы города песок завезен.

«Песочницы пустые, детишек маленьких много, гребут совками пыль и мелкий камень с ракушками. Слышала, что на другие площадки песок в мае завозили», – говорится в сообщении.

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В то же время, керчане отмечают, что песок никуда толком не завозился. В парке Шевченко, на площадке «Аленка» возле церкви Иоанна Предтечи, и на детской площадке возле фонтана на набережной – та же ситуация, что и в Молодежном парке.

В ситуации с завозом песка во дворы мнение керчан разделились. У кого-то песок завезен, кому-то завозят, только после обращения в администрацию города, а кто-то даже после обращения песка дождаться не может. Сходятся жители нашего города только в одном: хотите нормальную песочницу у себя во дворе – закупайте песок сами. К тому же, зачастую, закупка песка за собственные средства дисциплинирует людей и заставляет их бережнее относиться к приобретенному материалу.

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