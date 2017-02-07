В воскресенье, 5 февраля, в Севастополе состоялся турнир по спортивным бальным танцам «Восходящие звезды-2017». Город-герой Керчь в конкурсе представили воспитанники танцевального центра Костроминых. Юные танцовщики достойно выступили за честь Керчи и показали отличный результат.

Турнир «Восходящие звезды» собирает танцовщиков со всех городов Крыма. Такие соревнования проводятся несколько раз в году.

Ребята вернулись домой с февральского турнира не с одной победой и показали на профессиональном уровне танцевальное мастерство.

Читайте: Юные бальные танцовщики Керчи поучаствовали в мастер-классе

Мельниченко Денис и Гора София заняли первые места в категории ЮВ 2Н и латиноамериканской программе ЮВ 2 Е, и второе место в европейской программе ЮВ2Е.

Гапченко Виктор и Галяберда Виктория заняли первое место в европейской программе ЮВ 2 Е и второе место в латиноамериканской программе ЮВ 2 Е.

Редакция KerchINFO.com от всей души поздравляет юных керчан с высокими результатами в турнире. Керчь гордится вами! Новых побед и достижений!

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

