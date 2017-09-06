Керчане возмущаются новой спортивной площадкой на набережной

На керченской набережной еще не успели завершить ремонтные работы спортивной площадки, а горожане уже недовольны ее качеством.

В Керчи на центральной набережной продолжается ремонт спортивной площадки. На объекте положили новое многофункциональное, трехслойное асфальтовое покрытие. Установили пластиковые щитки с баскетбольными кольцами, которые собственно и не пришлись по вкусу жителям города.

В социальных сетях появились первые комментарии в адрес качества ремонта спортивной площадки на набережной Керчи.

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«Новая баскетбольная площадка на набережной. Убрали хорошие пластиковые щиты и кольца с амортизаторами, поставили щиты из гипсокартона какого-то, и кольца , как из детского сада», — отмечают керчане.

Горожане сравнивают ремонт этой площадки с благоустройством парка «Аленка» на площади Ленина.

«Я вообще смотрю по городу странная тенденция менять шило на мыло. Тоже самое произошло и с детской площадкой на «Аленке», убрали хорошую горку», — комментируют жители города.

Отметим, что новая площадка будет бескетбольно-волейбольной. Вскоре будут установлены стойки для натяжки сетки для игры в волейбол, которую можно будет брать у администрации Парка культуры и отдыха.

Также вблизи поля планируется оборудование порядка 10 уличных тренажеров, а существующих комплекс будет отремонтирован, аварийные конструкции, в свою очередь, демонтируют. Также на объекте появятся комфортабельные лавочки, урны и уличное освещение.

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