Керчане выберут, какой будет новая набережная

На днях, 25 сентября состоялось заседание Керченского градостроительного совета, в работе которого принял участие глава муниципального образования города Керчь Николай Гусаков. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи.

Был рассмотрен вопрос реконструкции набережной города. Сегодня инвесторы готовы произвести проектные работы для того, чтобы концептуально решить, какой будет керченская набережная в будущем.

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Заместитель главы администрации Николай Зотов предложил свою редакцию технического задания для проектировщиков. Члены Совета дополнили документ своими предложениями, среди которых было и сохранение архитектурных особенностей, памятников прошлого, создание зон для проведения массовых мероприятий, а также многое другое.

В итоге было решено, что вариантов проектов должно быть несколько. Таким образом керчане смогут выбрать наилучшее предложение.

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