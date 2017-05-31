Керчане зачастили ездить в пьяном виде

В Керчи, с 19 по 28 мая, сотрудники ГИБДД провели ряд мероприятий: «Пешеход. Пешеходный переход», «Юный пассажир», «Перекресток», «Нетрезвый водитель».

В период проведения профилактических мероприятий дорожно-патрульная служба выявила 284 нарушения ПДД. Из них – 18 фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, два из которых совершены повторно.

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Из этого числа нарушений — 64 факта нарушения правил проезда перекрестков, 15 из которых — регулируемые, 43 факта непредоставления преимущества в движении пешеходам, 38 фактов нарушения Правил дорожного движения пешеходами и 13 фактов нарушения правил перевозки пассажиров в автобусах.

За время проведения профилактических мероприятий на территории Керчи зарегистрировано 2 ДТП, в результате которых пострадало 2 человека.

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