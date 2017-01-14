В Симферополе в декабре 2016 года состоялся ежегодный Кубок Республики Крым на призы Заслуженного тренера Т.Ф. Корнева и открытое первенство КФУ им В.И. Вернадского по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 164 спортсмена со всех городов республики.
Легкоатлеты соревновались в беговых дисциплинах, толкании ядра и эстафетном беге.
Керченские легкоатлеты не покинули соревнований без призов:
Тутоян Артур -1 место на дистанции 1 км.
Иващенко Валерия — 3 место на дистанции 2км .
Тренер — Чумак Александр Фёдорович.
Редакция KerchINFO.com поздравляет керченских чемпионов и желает в дальнейшем прославлять родной город.