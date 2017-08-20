Керчане жалуются на состояние отопительных труб в городе

Несмотря на стоящую за окном жару, в Крыму ведутся активные работы по подготовке к зимнему сезону. Однако Керчь на данный момент остается аутсайдером в приготовлениях к холодам.
Как сообщалось ранее, Керченская администрация демонстрирует низкий уровень подготовки объектов ВКХ, теплоэнергетики и объектов канализационного хозяйства. Тогда на это внимание общественности обратила внимание пресс-служба Министерства ЖКХ республики.
На данном этапе жалобы поступают уже и от простых керчан. Так, в социальных сетях идут жаркие обсуждения состояния труб отопления.
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Жители дома по адресу улица Ворошилова, 47 сообщают о том, что, несмотря на недавний ремонт и утепление трубы, она начала приходить в непригодное состояние.
Неудовлетворительный вид имеют и трубы отопления по улице Казакова.
Таким образом, город Керчь на данный момент не готов к отопительному сезону 2017/2018 гг.
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