Керчане жалуются на состояние отопительных труб в городе

Несмотря на стоящую за окном жару, в Крыму ведутся активные работы по подготовке к зимнему сезону. Однако Керчь на данный момент остается аутсайдером в приготовлениях к холодам.

Как сообщалось ранее, Керченская администрация демонстрирует низкий уровень подготовки объектов ВКХ, теплоэнергетики и объектов канализационного хозяйства. Тогда на это внимание общественности обратила внимание пресс-служба Министерства ЖКХ республики.

На данном этапе жалобы поступают уже и от простых керчан. Так, в социальных сетях идут жаркие обсуждения состояния труб отопления.

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Жители дома по адресу улица Ворошилова, 47 сообщают о том, что, несмотря на недавний ремонт и утепление трубы, она начала приходить в непригодное состояние.

Неудовлетворительный вид имеют и трубы отопления по улице Казакова.

Таким образом, город Керчь на данный момент не готов к отопительному сезону 2017/2018 гг.

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