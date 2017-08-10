Керчане жалуются на застройку бывшего садика

В Керчи началась застройка заброшенного здания. Ранее в этом месте функционировал детский садик.
Жителей района улиц Сакко, 12 Ареля и Ванцетти заинтересовала законность ведения строительных работ по улице Суворова, 1а. Площадь участка — 11725 кв. м.
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На данном земельном участке ранее находился детский сад, однако уже несколько лет здания пустует и стало пристанищем наркоманов, лиц без определенного места жительства и алкоголиков.
Местные жители сетуют, что на месте каждый день шумят рабочие, проезжает грузовой транспорт и отсутствует строительный паспорт.
По предварительной информации, на месте садика будет жилой дом. Планируется пристройка еще одного этажа.
Как редакции KerchINFO.com сообщили в администрации города, данная территория находится в частном владении. Хозяин зарегистрирован в Ростове-на-Дону.
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