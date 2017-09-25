Керчанин Артём Кузнецов – о спорте, соревнованиях и наградах

В Керчи 16-17 сентября прошёл Открытый республиканский турнир «ВОСПОРО» по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа (с использованием и без специальной экипировки). Первое место по жиму лёжа занял керчанин Артём Кузнецов. Редакция КерчьИНФО пообщалась с победителем.

Каждый вид спорта накладывает отпечаток на мужчину. В глазах того, кто занимается регулярно и тренируется, можно увидеть упорство, преодоление, силу…И наш собеседник – не исключение.

Артёму Кузнецову 29 лет. Он занимается разными видами спорта, в его биографии есть даже строчка «лауреат клавишных инструментов». Но этот разговор будет посвящён прошедшим соревнованиям.

Артём выступал в турнире «ВОСПОРО» среди мужчин в весовой категории 74 кг и закончил соревнования с результатом 540 кг выполнив норматив КМС В ФЕДЕРАЦИИ IPF. Также прошёл абсолютный турнир среди всех мужчин выступавших в разных весовых категориях, где Артём занял 3 место и 2 место в категории 74 кг, по экипировочному пауэрлифтингу. При том, что призовые места – не были для него целью.

Артём, расскажите об особенностях этого вида спорта – жима штанги лёжа?

– Особенность в том, что неправильно выполнив упражнение можно оторвать одну из мышц или сломать одну и костей опорно двигательного аппарата, а также идёт постоянная борьба с приделом своих собственных возможностей.

И несмотря на сложности, Артём считает, что каждое участие в соревнованиях расслабляет и приносит удовольствие:

– Туда приезжаешь как на курорт оставляя дела в городе, а победа это результат настройки и подготовки. А самоё лёгкое в любых турнирах – это выходить за наградой.

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Наверное у каждого спортсмена есть свои мудрости – помните, Майк Тайсон говорил – если человек встаёт после падения – это не физика, это характер. У керчанина Артёма Кузнецова есть своё определение спорта:

– Спорт это игра и чем больше в ней игроков тем она интересней!

Артём тренируется всё свободное время в клубе ProSPORT и считает тренера стимулятором прогресса. Желаем Артёму дальнейших спортивных успехов!

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