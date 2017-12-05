Керчанин дважды попал под колеса

Вчера в Керчи автомобиль сбил пешехода. Мужчина скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия.

4 декабря, в 17:15 на улице Свердлова автомобиль сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. От сильного удара пешехода отбросило на полосу встречного движения под колеса Дэу Сенс.

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В результате ДТП мужчина скончался на месте. Водитель сбивший пешехода покинул место происшествия. На данный момент личности погибшего и виновного не установлены.

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