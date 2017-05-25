Керчанин гулял по городу с раритетным пистолетом за пазухой

В Керчи сотрудники уголовного розыска выявили факт незаконного хранения оружия и боеприпасов 29-летним гражданином.
Патрулируя улицы Керчи, оперативники заметили пьяного мужчину, у которого в итоге изъяли пистолет и боеприпасы к нему.
В ходе экспертизы оружие определили как пистолет образца 30-х годов прошлого столетия, не пригодный для стрельбы.
«Подозреваемый пояснил полицейским, что обнаруженные у него предметы он нашел в одном из дворов жилых домов», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Керчи.
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Сейчас гражданину за незаконное приобретение и хранение оружия грозит наказание от ограничения свободы на срок до трех лет до лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции обращают внимание, что в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов в органы внутренних дел, граждане освобождается от уголовной ответственности.
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