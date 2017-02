7 февраля 2017 года в абонентском отделе центральной библиотеки имени Белинского состоялся концерт в честь 63-летия автора многочисленных бессмертных танцевальных хитов 80-х и 90-х, продюсера, композитора и вокалиста Дитера Болена.

За свою длинную музыкальную карьеру он работал более чем с 70 исполнителями, среди которых Chris Norman, C.C.Catch, Bonie Tyler, Nino de Angelo. Наиболее известен Дитер Болен своими группами «Modern Talking» и «Blue System», в которых он являлся композитором, вокалистом и был их продюсером.

Организовал вечер керчанин Дмитрий Буток, он же и исполнял англоязычные песни. Также, несколько песен было исполнено в дуэте с керчанкой Натальей Турсуновой.

Акцентом мероприятия стало исполнение песен Дитера Болена, которые никогда не включались в радио ротацию, но, тем не менее, являются красивыми лирическими балладами. Не обошлось и без хитов группы «Modern Talking». Хотя из аккомпанирующих инструментов была всего одна гитара, люди подпевали слова, двигались в такт, а на некоторых песнях неудержимо хотели танцевать. Особенно эмоционально всех захлестнула песня «We Take The Chance». Знаменитый хит «You’re My Heart, You’re My Soul» все присутствующие пели вместе.

Концерт прошёл зажигательно. После окончания официальной программы вечера, зрители не хотели расходиться и просили продолжения. По просьбам слушателей организатор вечера Дмитрий Буток исполнил несколько своих авторских песен. Впечатления от события крайне восторженные: все ушли домой с поднятым настроением.

21, 25 и 31 января 2017 года с успехом прошли три концерта Дмитрия Буток, на которых он исполнял песни собственного сочинения.

Четвёртый за этот год концерт авторских песен Дмитрия состоится в библиотеке имени Белинского во вторник 14 февраля 2017 года в 15:00, в День Святого Валентина. На концерте Дмитрий Буток будет исполнять исключительно романтические авторские песни о любви, написанные им в разные периоды его жизни.

