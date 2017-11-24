Керчанин Павел КУРИЛЕНКО привез серебро с Чемпионата России

Керченский тренер по греко-римской борьбе впервые принял участие в Чемпионате России. Павел КУРИЛЕНКО везет домой серебро.

23 и 24 ноября в Перми проходил Чемпионат России по греко-римкой борьбе среди ветеранов. В нем приняли участия опытные спортсмены и наставники со всех уголков страны.

Керченский борец Павел КУРИЛЕНКО занял второе место в дивизионе В (спортсмены в возрасте 41-45 лет) в весовой категории до 85 кг.

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Сейчас Павел Анатолиевич находится в здании аэропорта в Перми и ждет своего рейса. Но для журналистов КерчьИНФО он нашел время, чтобы поделиться радостной новостью:

«Я впервые принимаю участие в Чемпионате России. В прошлом году не было возможности. А раньше боролся на чемпионатах Украины», – рассказал спортсмен.

Так же он отметил, что Крым представляли всего 2 спортсмена. Второй участник в дивизионе D занял третье место.

Павел Анатолиевич уже много лет тренирует керченских спортсменов. Воспитанники болели за своего наставника, и уже сегодня сами отправляются на турнир в Новочеркасск. Куда и сам Павел постарается приехать.

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