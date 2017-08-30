Керчанин получил 2 года за укус полицейского

Городской суд Керчи вынес приговор в отношении керчанина, совершившего насильственные действия в адрес представителя правоохранительных органов. Молодой человек укусил полицейского.

В ходе следствия было установлено, что сотрудник полиции обнаружил 23-летнего местного жителя в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В связи с нарушением законодательства представитель правоохранительных органов начал применять к молодому человеку меры административного воздействия, что и послужило причиной укуса. Об этом сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

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На основании представленных доказательств осужденному было назначено уголовное наказание за применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Нарушитель получил 2 года и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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