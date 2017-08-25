Керчанин попал под суд за езду в нетрезвом виде

Керченский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Двадцатичетырехлетний керчанин был уличен в езде в нетрезвом виде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РК, молодой человек, совершивший преступление, уже привлекался ранее правоохранительными органами. В прошлый раз он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В этот раз местный житель отправился под суд за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Мировой судья, приняв во внимание все доказательства, признал керчанина виновным и назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно.

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Также преступнику запрещено заниматься любыми видами деятельности, связанными с управлением транспортными средствами на протяжении 2-х лет.

В целом за текущий период 2017 года в Керчи по ст. 264.1 УК РФ осуждено 17 граждан.

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