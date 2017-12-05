Керчанин привез домой «Торнадо»

Керченский тренер по айкидо Сергей НОВИКОВ получил Премию Национального Совета Айкидо России. В Крыму он стал первым обладателем премии «Торнадо».

Сергей НОВИКОВ уже более 10 лет ведет секцию айкидо в в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ». Опытный мастер начал свой путь в боевом искусстве в 9 лет. Сегодня он тренер и наставник по айкидо. Сергей Сергеевич активно популяризирует «путь к гармонии духа» в Керчи.

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За заслуги в развитии и популяризации айкидо Сергей НОВИКОВ был награжден Премией Национального Совета Айкидо России «Торнадо» на открытом Всероссийском Фестивале айкидо. Эта премия является высшим признанием заслуг в области развития боевого искусства айкидо в Российской Федерации.

Сам фестиваль несет идею пропаганды здорового образа жизни и популяризации айкидо среди молодежи.

На мероприятии присутствовал Председатель Президиума Национального Совета Айкидо России Сергей КИРИЕНКО.Он отметил, что уровень мастерства японского боевого искусства растет, и это радостно:

«Еще больше радует внушительное количество новых лиц, в том числе молодежи. Значит все, что мы делаем для развития айкидо – работает. Огромное число мальчишек и девчонок благодаря своим наставникам, которые находятся на этом фестивале, выбрали свой путь, приобщившись к великому искусству айкидо. За это всем огромное спасибо».

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