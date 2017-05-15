Керчанин привёз бронзу с чемпионата по мотокроссу

На выходные в Крыму прошел один из этапов Чемпионата и Первенства Республики Крым по мотокроссу. Участники боролись в трёх классах.

13-14 мая в Советском районе Крыма прошел III этап Чемпионата и Первенства Республики Крым, V этап открытого Кубка Федерации автомотоспорта Крыма и V этап Кубка РО ДОСААФ России РК по мотокроссу.

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Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Республики Крым, Федерация автомотоспорта Крыма и РО ДОСААФ России РК.

Приняли участие в Чемпионате 64 спортсмена не только из Крыма, но Ростовской и Донецкой областей. Зачёт проходил в классах «Ветеран», «Опен» и «Пит-байк».

Важно отметить, что в классе 125 см. куб. бронзу завоевал керчанин — Денис Галанов.

Напомним, что 20 мая в Керчи пройдёт Кубок Керчи по Street Workout 2017.

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