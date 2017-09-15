Керчанин пытался сбыть фальшивые рубли

В Керчи сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в сбыте фальшивой банкноты. Об этом сообщает пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Крым задержали 59-летнего жителя г. Керчи по подозрению в сбыте фальшивых денег.

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По предварительным данным мужчина попытался расплатиться за товар в одном из магазинов г. Керчи денежной купюрой номиналом 1000 рублей, которая вызывала сомнение в подлинности. Продавец проверила купюру на детекторе, который зафиксировал фальшивку. После чего, женщина незамедлительно нажала кнопку тревожной сигнализации.

По сигналу «тревога» на место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемого передали сотрудникам экономической безопасности территориального отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

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