Керчанин разоблачен в хищении ювелирных изделий у бабушки друга

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г.Керчи установлен подозреваемый в хищении ювелирных изделий у местной жительницы. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.

Оперативниками установлено, что в декабре 2017 года, во время отсутствия по месту жительства керчанки, внук пригласил домой товарищей, с которыми распивал спиртные напитки. Один из парней, воспользовавшись отсутствием внимания друзей, похитил из шкафа пять золотых колец, которые в дальнейшем сдал в ломбарды. 22-летний местный житель вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

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В настоящее время похищенные ювелирные изделия установлены оперативниками. В ближайшее время имущество будет изъято из ломбардов и возвращено законной владелице.

Подозреваемый в совершении преступления сознался и написал явку с повинной.

Следователем следственного отдела ОП №2 УМВД России по г.Керчи по факту кражи ювелирных изделий возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

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Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей – до лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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