Керчанин стал лучшим пожарным в Крыму

В Симферополе прошел фестиваль «Созвездие мужества 2017». В рамках мероприятия были определены лучшие сотрудники МЧС в различных номинациях. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

За почетные звания боролись 24 сотрудника из 7-ми пожарно-спасательных отрядов Федеральной противопожарной службы по Республике Крым и Специализированного отряда.

Первый этап состоял из тестов, которые проверяли уровень базовых знаний и нормативно-правовых аспектов в области деятельности МЧС России.

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Следующим этапом стало состязание в упражнениях по пожарно-прикладному спорту, которые включают в себя: подъем по штурмовой лестнице, вязание «пожарного узла», а также прохождение 100 метровой полосы с препятствиями.

Не обошлось и без проверки спортивной подготовки: подтягивание на перекладине и бег на дистанцию 1 км. В очередной раз огнеборцы доказали, что любой крымский спасатель не только отважен и силен духом, но и еще и крепок телом.

По итогам соревнований лучшим начальником караула был признан Андрей Мальчиков — начальник караула 4-й пожарно-спасательной части (г. Симферополь)1 ПСО ФПС по РК. В упорной борьбе за первое место лучшим пожарным был признан Денис Гапонов из 18-ой пожарно-спасательной части (г. Керчь) 3 ПСО ФПС по РК. Победителей наградили кубками и грамотами.

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