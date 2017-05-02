Керчанин стал лучшим в толкании ядра

В Ялте прошло первенство Республики Крым по легкоатлетическим метаниям. На соревнованиях собралось 119 спортсменов.

В пятницу, 28 апреля, в Ялте прошли соревнования по метательным дисциплинам по лёгкой атлетике. Призёрами первенства стали спортсмены из восьми различных регионов России.

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Атлеты сражались в метании копья, метании диска, метании молота и толкании ядра.

Честь Керчи выпало защищать Сергею ЕФРЕМОВУ, который с достоинством справился с этой задачей.

Воспитанник Валерия ПУЧКО одержал победу в категории «Юниоры» и вернулся в родной город с золотой медалью и почётным дипломом.

Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям и желает из раза в раз привозить в Керчи все более почётные победы.

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