Керчанин закопал 3 кг «марихуаны» в огороде

Полицейскими Керчи задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в значительном размере. В домовладении злоумышленника изъято 3 кг «марихуаны», а также приспособления для взвешивания. Бутыли с наркотическим средством мужчина закопал в огороде.

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Керчи задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств.

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Оперативниками зафиксирован факт передачи 49-летним мужчиной свертка с высушенным и измельченным веществом за денежное вознаграждение местному жителю.

В ходе осуществления санкционированного обыска частного домовладения подозреваемого оперативниками изъято еще 3 кг аналогичного вещества, а также приспособления для взвешивания наркотических средств.

Хранил мужчина наркотические средства в трехлитровых бутылях, которые были закопаны в огороде.

Согласно заключению эксперта, все изъятое у гражданина вещество является наркотическим средством «марихуана».

Следственным отделом УМВД России по г.Керчи подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное производство, сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест.



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