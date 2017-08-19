Керчанина будут судить за ножевые ранения сотрудника «скорой»

Уголовное дело керчанина, который напал с ножом на сотрудника скорой медицинской помощи, было направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

28-летнего керчанина, который подозревается в покушении на убийство врача бригады «скорой», в связи с выполнением его служебных обязанностей, могут направить на принудительное лечение.

По сообщению прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что подозреваемый страдает шизофренией и в момент нападения находился в невменяемом состоянии.

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В связи с этим, дело в суд было направлено с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

Напомним, 16 апреля 2017 года в Керчи на сотрудника скорой помощи было совершено покушение. Бригада медиков прибыла по вызову о попытке суицида.

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