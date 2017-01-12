Керчанина будут судить за растрату 100 тонн сахарного песка, стоимостью в 4,4 млн рублей.Об этом сообщает пресс-центр Прокуратуры РК.

Крымская Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Керчи. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере).

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Согласно следствию, обвиняемый растратил почти 100 тонн сахара-песка стоимостью 4,4 млн рублей, который был изъят полицией и передан ему на ответственное хранение на время разбирательства относительно происхождения товара.

Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

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