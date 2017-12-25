Керчанка Катя Прокофьева выступила дуэтом с известным трубачом

Вчера завершился всероссийский вокальный конкурс «Синяя птица», в котором принимала участие керчанка Катя ПРОКОФЬЕВА. В финале девочка представляла Крым с песней про зайцев из кинофильма «Бриллиантовая рука».

Как отметили на официальной странице конкурса в социальных сетях: «Мощный голос Кати Прокофьевой не затмила даже труба Вадима Эйленкрига. Отличный получился дуэт!». Зрителей восхитило выступление Катеньки, однако многие посчитали, что выбор песни оказался не совсем удачным, поскольку композиция не соответствовала её вокальным данным.

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Тем не менее, участие в конкурсе для девочки стало хорошим уроком, и выступление с известным российским трубачом Вадимом ЭЙЛЕНКРИГОМ в любом случаи для маленькой Кати – отличный опыт.

Напомним, Катя ПРОКОФЬЕВА учится в керченской Детской музыкальной школе №2, пишет стихи, музыку, поёт и играет на фортепиано. Родители девочки благодарят всех, кто голосовал за юную вокалистку.

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