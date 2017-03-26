Керчанка — лучшая маленькая топ-модель России

В Москве прошел детский конкурс красоты «Юная Красавица России 2017». Представительицей от Крыма была керчанка Дарья Карнацкая. Ранее она стала победительницей и обладательницей гран при конкурса красоты «Юная Красавица Крыма 2017».

В Москве Даша достойно представила наш полуостров и везёт привезла корону и титул «Маленькая Топ Модель России 2017».

«Очень много впечатлений. Хороший отель. Конкурс проходил в зале, который назывался «Париж». Зал был очень красиво задекорирован. Интерьер оформлен как во дворцах и мебель и картины.Ощущение было что мы где то в Лувре», — рассказывает мама Дарьи Юлия Карнацкая. «Костюмы у конкурсантов тоже производили впечатление:дорогие, шикарные, тут тебе и меха и драгоценые камни», — отмечает она.

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Первый выход был в черных платьях в стиле Коко Шанель, второй — национальная изюменка города. У Дарьи Карнацкой платье было в греческом стиле. Отальные конкурсантки в основном были в русских народных убранствах. Затем — выход в вечерних платьях. Мамам конкурсанток скучать нее приходилось, надо было успеть одеть детей, поправить аксессуары, прически, платье. Потом бегом к сцене — сфотографировать на память и опять переодеваться на следующий выход. Юлия Карнацкая отмечает, что день выдался очень напряженным. А особенно, ожидание результата. И вот он — долгожданный титул: «Маленькая топ-модель России 2017».

А завершилось мероприятие выступлением певицы Нюши.

Редакция KerchINFO.com присоединяется к поздравлениям маленькой победительницы и желает Даше дальнейших творческих успехов.



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