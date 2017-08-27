Керчанка Наталья Першко «перезагрузилась» на ТНТ

Керчанка Наталья Першко приняла участие в телепрограмме «Перезагрузка». Шоу посвящено изменениям себя, своей внешности и своей повседневной жизни.

«Изменить жизнь к лучшему – нет ничего проще! Первый шаг – сильно этого захотеть. Второй – доверить себя профессионалам. И третий – наслаждаться обновлением! Одним словом, если требуется полная перезагрузка, то лучше начинать ее на канале ТНТ!», — пишут создатели шоу на официальной странице телепрограммы.

Ведущими «Перезагрузки» являются звезды российского шоу-бизнеса: Ксения Бородина, Евгений Жук, Сердар Камбаров, Виктор Пономаренко.

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Телепрограмма выходит на телеканале ТНТ каждое воскресенье в 11:00. На данный момент насчитывается уже 6 сезонов телешоу, в котором приняли участие более 200 девушек.

В это воскресенье стартует новый сезон «Перезагрузки», в котором вы сможете стать свидетелем невероятного преображения спортсменки из Керчи – Натальи Першко.

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