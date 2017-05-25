Керчанка отправилась на престижный международный конкурс красоты

Керчанка отправилась на международный конкурс «Miss Eurasia». Конкурсантка представляет международную модельную организацию «Mega Photo Day».

В этом году честь представить Крым и международную модельную организацию «Mega Photo Day» на престижном международном конкурсе «Miss Eurasia» выпала профессиональной танцовщице спортивный бальных танцев, отличнице и просто красавице Ирине Кумпан.

Предварительно модельная организация готовила Иру на протяжении двух месяцев. Ей довелось пройти изнурительные уроки дефиле и фотопозирования, подолгу заниматься с репетитором английского языка. И все это для того, чтоб вернуться домой с короной победителя и правом носить почётное звание «Miss Eurasia».

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«Этот год особенный для меня, так как я являюсь помощником президента конкурса Леонида Каратыгина. А оценивать Ирину мне придётся на ровне со всеми участницами, но я думаю, что Ира имеет действительно все шансы на победу, а мы будем всячески способствовать её дальнейшему развитию и продвижению», — отмечает руководитель международной модельной организацию «Mega Photo Day» Юлия Павликова.

Конкурсантки уже расположились в отеле в солнечной Анталии и приняли участие в съёмке в национальных костюмах. Общий вес костюма, в котором блистала Ирина, составил 15 кг. Это полностью ручная работа: костюм расшит бисером и камнями. Примерная стоимость около 100000 рублей.

Редакция KerchINFO.com и все керчане поддерживают Ирину и ждут её на родине с победой.

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