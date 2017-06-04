Керчанка показала красоты Восточного Крыма

В редакцию KerchINFO Людмила БАХАРЕВА прислала фотографии своей прогулки у побережья Черного моря, запечатлев необычайную красоту природы здешних мест.

Со своими друзьями она прошлась возле Кыз-Аульского маяка, поселков Марьевка и Яковенково, оставив позади озеро Тобечик.

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Жительница Керчи в очередной раз напоминает, что помимо частично благоустроенных городских пляжей, со всех сторон Керченского полуострова расположены десятки пустующих бухт, вокруг которых можно «утонуть» в прекрасной, порой дикой природе.

Фото: Людмила Бахарева.

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